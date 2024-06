Kaiserslautern hat entschieden, und noch sonntagabends sorgten die Zahlen im Rathaus für einige entgeisterte Blicke. Als große Gewinnerin geht die AfD aus den Kommunalwahlen hervor – sie bekommt elf Sitze, fast so viele wie SPD und CDU. Was aber sagen die Ergebnisse aus, über die Menschen, über die Stimmung in der Stadt? RHEINPFALZ-Redakteur Peter-Pascal Portz hat beim RPTU-Politologen Professor Marcus Höreth nachgefragt. Ein Gespräch über frustrierte Bürger, die Zukunft der Ratskultur – und den Zusammenbruch einer roten Bastion.

Herr Professor Höreth, wie erlebt ein Politikwissenschaftler einen Sonntag mit Europa- und Kommunalwahlen?

Normal habe ich da schon lange die Briefwahl