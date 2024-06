lon;k&umtne ide DfA s;traku&lmets raftK nre.wde Die DPS aregnitre eibm Lesnienrttd rnu fau Rang re.id neehtndmcerpsDe htclrreeite nlgitk ersairpeFtkhrcnso riPackt flue&amh;crS am ad,Mnbngeaot als llae mimSnet a&usluam;htgzle sn.di ;irW&udboq insd itm wzie unbale geunA anvod kgo&qnom,ud

Die Enttäuschung stand den Sozialdemokraten am Sonntagabend ins Gesicht geschrieben, als die Ergebnisse zur Stadtratswahl im Rathausfoyer eintrudelten. Zwischenzeitlich sah es so aus, als

Erleichterung auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. Während es nach dem Listentrend für den Stadtrat noch so aussah, als könnte die AfD stärkste Kraft werden, zogen SPD und CDU am Montag noch vorbei. Das Ergebnis interpretieren alle Seiten als Arbeitsauftrag.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter