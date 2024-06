Bei den Lautrer Stadtratswahlen erzielen die Freien Wähler (FW) ein für sie historisches Ergebnis. 12,6 Prozent der Stimmen, sieben Sitze – so gut hat die Partei in Kaiserslautern noch nie abgeschnitten. In Koalitionsgesprächen könnte sie damit das Zünglein an der Waage sein. Zuvor aber muss es um die Frage gehen: Was hat der FW-Liste eigentlich ein Plus von über fünf Prozentpunkten gegenüber 2019 beschert? Eine kleine Ursachenforschung.

Die große Wahlparty, sie soll ja erst am Mittwoch steigen, heißt es aus der Parteiführung. Aber: Allen Grund, die Korken knallen zu lassen, hatten die Freien Wähler (FW) schon am Sonntag