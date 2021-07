Wer sich vorab kein Ticket hat sichern können, braucht am Sonntag gar nicht erst anzureisen. „Ohne Eintrittskarte lohnt sich die Anfahrt nicht“, appelliert Kreisvorsitzender Rainer Pfaff an die Vernunft der Fußballfreunde. Nur einige wenige Karten gibt es noch im Vorverkauf, Telefon 0176 77865039, E-Mail: axel.raudonat@swfv.net oder über die Rowo-Facebook-Seite.

Die Zuschauerzahl ist auf 500 begrenzt. Das hängt mit den Bestimmungen der aktuellen Coronaschutzverordnung zusammen, die momentan bei Freiluft-Veranstaltungen 500 Teilnehmer ohne allzu hohe Auflagen erlaubt. Hätten die Verantwortlichen eine größere Kulisse ermöglichen wollen, sie hätten – unter anderem – ein Buchungssystem nutzen und alle Karten personalisieren müssen. Dieser Aufwand sei vom Ausrichter – der SpVgg Erzenhausen-Schwedelbach-Pörrbach – nicht zu leisten.

Für die ESP hatte der künftige Staffelleiter Pokal, Axel Raudonat, der nach dem Finale die Nachfolge von Uwe Kadel (künftig Bezirksliga-Leiter) antritt, ein großes Lob parat: Der Verein habe das Sportereignis bestens vorbereitet. Ob alles dann auch so klappt wie erhofft, liege denn alleine an den Zuschauern. Man bitte daher inständig darum, dass sich jeder an Maskengebot und Abstandsregel halte. cha