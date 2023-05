Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ausschlafen nach der Wahlparty fiel für Matthias Mieves aus. Nach seinem Sieg im Wahlkreis saß er bereits am Montagmorgen im Zug nach Berlin. Im Interview mit der RHEINPFALZ erzählte er, warum er keine Große Koalition will, welche Themen ihm nun wichtig sind und vor was es ihm graust.

Guten Morgen Herr Mieves, Sie hören sich fit an. Wie lange haben Sie denn am Sonntagabend noch gefeiert?

Ich bin so gegen 12 Uhr nach Hause gegangen. Da habe ich dann aber