Schon seit etlichen Wochen ist die Unterführung am Lothringer Dell für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für Anwohner bedeutet das Umwege. Gearbeitet werde dort aber gar nicht, berichteten in den vergangenen Wochen mehrere Anrufer am Lesertelefon. Um eine vergessene Baustelle handelt es sich aber nicht.

Der Grund für die Sperrung der Unterführung sind nämlich Bauarbeiten für ein Regenüberlaufbecken in der Parkanlage „Im Grünen Winkel“.