Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von wegen alt und gebrechlich! – Nach diesem Motto lebt auch die deutsche Kultband Guru Guru. Im Congress-Center zeigten sie am Sonntagabend, was sie vom Altwerden halten.

Über fünf Jahrzehnte auf Tour, bald 3800 Konzerte in Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, Schweden, in den USA und sogar in Japan. Alben wie „UFO“, „Don’t Call