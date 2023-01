122 Spielplätze in Kaiserslautern werden von der Stadtbildpflege betreut. Wie deren Leiterin Andrea Buchloh-Adler sagt, sind darunter auch einige Schul- und Kita-Spielplätze: „Die sind teilweise auch für alle zugänglich.“ Wenn sie nicht umzäunt oder das Tor im Zaun nicht abgesperrt ist, darf jeder an den Geräten spielen.

Zu den Klassikern an Spielgeräten, die auf nahezu allen Spielplätzen zu finden sind, zählen laut Buchloh-Adler „Sandkasten, Schaukel und Rutsche“. Die größten Spielplätze finden sich im Volks- und im Stadtpark und in Hohenecken, Im Unterwald.

Damit die Spielplätze in einem ordentlichen Zustand sind, betreibt die Stadtbildpflege das ganze Jahr über einen erheblichen Aufwand, wie die Chefin erklärt: „Ein Mitarbeiter von uns kontrolliert jeden Platz wöchentlich, checkt die Sauberkeit und guckt sich die Spielgeräte an, ob die okay sind.“ Wenn das Grün wächst, seien zudem die Arbeitstrupps immer wieder vor Ort, um Hecken zu schneiden oder Rasen zu mähen. Viele Reparaturen an den Spielgeräten könne die Stadtbildpflege-Mannschaft selbst erledigen.

Problematisch auf Spielplätzen seien Hundekot und Glassplitter. Buchloh-Adler: „Hunde gehen gern in den Sand.“ Sie appelliert an die Halter, die Tiere auf den Spielplätzen ihr Geschäft nicht verrichten zu lassen. Ebenso sollten Jugendliche, die abends auf dem Gelände feiern, Flaschen wegräumen und nicht zerschlagen. Gerade Glasscherben oder Überbleibsel von Drogenkonsum seien für Kinder sehr gefährlich. „Wenn man uns das meldet, schicken wir ein Team hin“, sagt Buchloh-Adler, „im Gefahrenfall geht das ganz schnell.“ Wer auf einem Spielplatz Gefährliches entdeckt – das kann auch ein kaputtes Spielgerät sein –, erreicht die Stadtbildpflege unter Telefon 0631 3651700.