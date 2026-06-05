Der CDU-Landtagsabgeordnete Norbert Herhammer, der überraschend die Gelegenheit für ein Mandat in Brüssel bekommen hat, will ausschließlich dort tätig sein, betont er.

Erst im März war Herhammer in den Landtag gewählt worden, nun bekommt er als Nachrücker die Gelegenheit für ein Mandat in Brüssel – wofür der EU-Verfechter bereits vier Mal kandidiert hat. Deshalb will er dieses Mandat annehmen – und den Posten in Mainz abgeben, betont er. „Ich habe nicht vor, ein Doppelmandat zu führen!“, sagt er gegenüber der RHEINPFALZ. Es werde lediglich zu einer kurzen Zeit der Überschneidung kommen. „Sobald das Schreiben aus Brüssel bei mir ist“, er rechnet mit Mitte bis Ende nächster Woche, „werde ich die Übergabe mit meinem Nachrücker Ralf Kretner klären.“ Herhammer will Rücksicht darauf nehmen, dass dieser seinen Schuldienst noch bis zu den Ferien leisten kann. „In Rheinland-Pfalz beginnt mit den Schulferien die Sommerpause in drei Wochen. Es wird also lediglich zu einer kurzen Überlappung der Mandate kommen. Eine Woche, vielleicht zehn Tage, eventuell gar keinen Tag“, überschlägt er.