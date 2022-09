Der bei einem Einbruch in Contwig (Kreis Südwestpfalz) gestohlene Mercedes Sprinter, mit dem ein Tresor auf einen Feldweg in Bruchmühlbach-Miesau transportiert worden ist, ist am Dienstagabend in der Landstuhler Ladestraße aufgetaucht, teilt die Polizei mit. Der Mercedes Sprinter parkte dort neben den Bahngleisen. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind das Fahrzeug oder Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen. Der Transporter war zusammen mit einem Tresor am Wochenende aus einer Liegenschaft in Contwig gestohlen worden. Der aufgebrochene Panzerschrank wurde bereits am Sonntagmittag auf einem Feldweg bei Bruchmühlbach-Miesau entdeckt. Der Mercedes blieb bis dahin verschwunden.