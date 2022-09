Einbrecher haben laut Polizei am Wochenende aus einem Verwaltungsgebäude in der Tränkgasse in Contwig im Kreis Südwestpfalz einen etwa 300 Kilogramm schweren Tresor sowie vom Gelände der Liegenschaft einen Transporter gestohlen. Den aufgebrochenen Panzerschrank entdeckten Zeugen am Sonntagmittag auf einem Feldweg bei Bruchmühlbach-Miesau im Kreis Kaiserslautern.

Dokumente aus dem Tresor führten die Polizei in die Südwestpfalz, wo der Einbruch bis dahin noch nicht entdeckt worden war. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte durch ein Fenster in das Verwaltungsgebäude eingedrungen waren. Den Tresor dürften sie mit einem Mercedes Sprinter abtransportiert haben. Das Fahrzeug stahlen die Diebe aus einer Halle der Liegenschaft. Bei dem Wagen handelt es sich um ein Spezialfahrzeug mit besonderer Ausrüstung. Von dem Sprinter mit Zweibrücker Kennzeichen fehlt bislang jede Spur. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wo ist ein Mercedes Sprinter mit Zweibrücker Kennzeichen aufgefallen? Wer hat seit Freitag, 13 Uhr, Verdächtiges in Contwig wahrgenommen? Möglicherweise haben die Einbrecher das Gebäude aber schon Tage zuvor ausgekundschaftet und könnten auch dabei aufgefallen sein. Wer hat in Bruchmühlbach-Miesau Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.