Was am Mittwoch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Die Serie Stadtspaziergang führt auf den riesigen Hauptfriedhof in Kaiserslautern: Aus Anlass der Gedenktage im November oder zu den Weihnachtsfeiertagen nutzt so mancher die Gelegenheit zu einem Gang über den Hauptfriedhof. Da gibt es viel zu entdecken – historische und neuere Gräber, vertraute Namen und zurzeit sogar die Vorbereitungen auf ein Kunstprojekt des bekannten Fotografen Thomas Brenner.

Die von Supermärkten gespendeten Waren werden nicht mehr, die Anzahl der Bedürftigen hingegen nimmt nicht ab: Dass seit Mai bei der Kaiserslauterer Tafel ein Aufnahmestopp gilt, hat sich inzwischen offenbar herumgesprochen. Ein Ende sei derzeit nicht in Sicht.

Der Buchhändler, Verleger und engagierte Kulturförderer Reinhold Gondrom ist zwar gebürtiger Franke, aber seit viereinhalb Jahrzehnten Lauterer aus Überzeugung. Am Samstag dreht sich ab 18 Uhr im Pfalztheater (fast) alles um ihn. Der 72-Jährige erhält den Lebenswerkpreis des Pfalzpreises für Medien.

In Kaiserslautern kursiert das Gerücht, nach dem die „Glockestubb“ in der Pariser Straße zum Jahresende geschlossen werden soll und die langjährige Leiterin Claudia Lenhardt ihre Arbeit dort aufgeben müsse. Wohnungslose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Männer und Frauen, die das Angebot nutzen, sind entsetzt. Was ist dran?

In der VG Bruchmühlbach-Miesau bereitet sich die Verwaltung auf die Bürgermeisterwahl 2023 vor – ein Urnengang, den es eigentlich gar nicht mehr geben sollte, denn für 2024 war von Landesseite eigentlich die Fusion mit der VG Ramstein-Miesenbach angepeilt. Was ist daraus geworden?

Beim Glasfaserausbau haben sich die Stadtwerke Ramstein in Steinwenden und Niedermohr gegen ihren Mitbewerber, die Deutsche Glasfaser, durchgesetzt. Diese tritt nun von ihren Ausbauplänen zurück, während die Stadtwerke schon seit Sommer Leitungen verlegen.