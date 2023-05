Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der VG Bruchmühlbach-Miesau bereitet sich die Verwaltung auf die Bürgermeisterwahl 2023 vor – ein Urnengang, den es eigentlich gar nicht mehr geben sollte, denn für 2024 war von Landesseite eigentlich die Fusion mit der VG Ramstein-Miesenbach angepeilt. Was ist daraus geworden?

2015 ist ein Jahr, das so manchem Politiker in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau noch in schmerzlicher Erinnerung sein dürfe: Damals hatten die Fusionspläne des Landes in der