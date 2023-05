Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Stadt kursiert das Gerücht, nach dem die „Glockestubb“ in der Pariser Straße zum Jahresende geschlossen werden soll, und die langjährige Leiterin Claudia Lenhardt ihre Arbeit dort aufgeben müsse. Wohnungslose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Männer und Frauen, die das Angebot nutzen, sind entsetzt. Was ist dran?

In einem Gespräch mit der RHEINPFALZ haben fünf Besucher der „Glockestubb“ von ihren Ängsten und Sorgen gesprochen, die sie bei dem Gedanken umtreiben, sollte