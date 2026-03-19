Über der Fackelstraße flattern Vögel, über Markt- und Kerststraße leuchten Blumenblüten, in der Eisenbahnstraße künden Fahnen vom 750. Stadtjubiläum – „Lautern blüht auf“.

Mit farbenfrohem Schmuck hat sich die Innenstadt zum Frühlingsfest „Lautern blüht auf“ herausgeputzt. „Die Weichen sind gestellt. Nach dem Festkonzert der Chor- und Orchestermusik eröffnen wir in Kaiserslautern die Open-Air-Saison“, berichtet Alexander Heß, Leiter des Citymanagements. Er freut sich auf das kommende Wochenende. Zwei Tage lang wird sich die Innenstadt in eine lebendige Frühlingsbühne verwandeln. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Werbegemeinschaft lädt der Einzelhandel für Samstag und den verkaufsoffenen Sonntag zu einem Einkaufsbummel durch die Innenstadt ein. Besuchern werden nicht nur besondere Aktionen und die neuesten Frühlingstrends geboten. Für das Frühlingsfest im Jubiläumsjahr warten das Citymanagement und die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ mit vielen Überraschungen auf.

Fotoaktion auf dem Stiftsplatz

Die Stadt sei durch den Jubiläumsschmuck nicht nur bunter geworden. „Sie soll den Menschen Lust und Laune machen, in ihr zu leben, zu arbeiten und zu feiern“, betont Heß in seiner Eigenschaft als Jubiläumsmanager. Kaiserslautern sei noch immer eine super Stadt, in der es sich leben lasse.

Auch der Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz steht am Samstag im Zeichen des Stadtjubiläums. Am Jubiläumsstand beim „Rolling Snack“ wird Oberbürgermeisterin Beate Kimmel um 12 Uhr das Festgeschehen eröffnen. Dort werden bis in den Nachmittag hinein Jubiläumswein und -secco ausgeschenkt: Ein 2024er „Blanc de Noir“, ein leichter Wein, der im Trend liegt, und ein spritziger „Secco for Everybody“.

Zu einer Open-Air-Fotoaktion auf dem Stiftsplatz sind für Samstag, 15 Uhr, Kinder und Jugendliche eingeladen. Zu dem Song „We are the World“ platzieren sie sich auf der auf dem Gelände vorgegebenen Jubiläumszahl 750. Die Teilnehmer erhalten Luftballon und Fähnchen. Von der Aktion wird ein Foto gemacht und eine Erinnerungskarte gestaltet. Diese wird später kostenlos in der Tourist-Info erhältlich sein. Wer will, kann sich am Samstag auf dem Stiftsplatz auch vor dem Jubiläumsbus der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) fotografieren lassen.

Osterhase und Autoschau

Neben Musikgruppen und Walk-Acts, die in frühlingshaften Gewändern in den Straßen der Fußgängerzone für gute Laune sorgen sollen, laden Marktstände mit französischen Leckereien in der Kerststraße zum Probieren und Kaufen ein. Nicht zu vergessen: der Lautrer Osterhase, der für Kinder mit Überraschungen unterwegs ist. In einer „Kaiserlichen Autoschau“ präsentieren Autohäuser auf dem Stiftsplatz ihre neuesten Modelle. Mit Oldtimern gibt die „Sportfahrer Union Kaiserslautern“ bereits einen Vorgeschmack auf die „Kaiserslautern Classics“ am 20. Juni.

Ein deutsch-französischer Biosphären-Bauernmarkt erwartet die Besucher am verkaufsoffenen Sonntag in der Fruchthallstraße und auf dem Schillerplatz. Von 11 bis 18 Uhr bieten Erzeuger aus der Region hochwertige und nachhaltig produzierte Spezialitäten aus der Biosphärenregion an. Käse, Wurst, Fisch, frisches Gemüse, Honig, Kräuter, Liköre, Seifen, Blumen und Geschenkartikel gehören zum Angebot. Ein Winzer und ein Bierbrauer bereichern den Bauernmarkt. „Die Vielfalt regionaler Produkte lädt zum Entdecken, zum Probieren und zum Einkaufen ein“, sagt Heß. Er erwartet eine gute Resonanz. Der neu gestaltete Straßenabschnitt zwischen Fruchthalle und Schillerplatz sei für den Bauernmarkt ein idealer Standort.

Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte in Kaiserslautern von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenlose Parkplätze finden sich laut Heß an diesem Tag auf den Schulhöfen umliegender Bildungseinrichtungen in der Innenstadt, auf dem Parkplatz in der Meuthstraße sowie auf dem Messeplatz.