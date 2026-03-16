Das Festkonzert der Tage der Chor- und Orchestermusik war eine Glanzstunde der Amateurmusik. Redner hoben die Bedeutung von Chören und Orchestern für die Gesellschaft hervor.

Höhepunkt der Tage der Chor- und Orchestermusik 2026 war am Sonntag die Verleihung der vom Bundespräsidenten gestifteten Zelter-Plakette an die Mainzer Hofsänger sowie der Pro-Musica-Plakette an den Musik- und Unterhaltungsverein Lauschied. Sie fand beim Festkonzert in der voll besetzten Fruchthalle statt. In Vertretung von Bundespräsident Walter Steinmeier war Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder nach Kaiserslautern gekommen. Er betonte die Bedeutung der Plaketten.

Damit würden nur Musikvereine beziehungsweise Chöre ausgezeichnet, die seit 100 Jahren aktiv sind. So lange gemeinsam zu musizieren, sei keine Selbstverständlichkeit. Gerade in stürmischen Zeiten seien Chöre und Orchester Anker der Beständigkeit. „Sie geben Halt, bringen Menschen zusammen, schaffen Vertrauen und bauen Brücken über gesellschaftliche Unterschiede.“ Gemeinsames Musizieren sei mehr als nur ein Hobby. „Es ist gelebte Tradition“, betonte Schnieder. In einer schnelllebigen Zeit sorgten Musiker dafür, dass Gemeinschaft erlebbar werde. Dieser Beitrag für eine demokratische Kultur sei von unschätzbarem Wert.

Schweitzer: „Amateurmusik hält Gemeinden zusammen“

Rheinland-Pfalz habe sich gefreut, an diesem Wochenende Gastgeber für die Amateurmusik aus ganz Deutschland zu sein, betonte Ministerpräsident Alexander Schweitzer. „Die Amateurmusik hält unsere Gemeinden zusammen, schafft Begegnung und stärkt Identität. Die lebendige Tradition des gemeinsamen Musizierens prägt unser Land und bleibt ein unverzichtbarer Teil unseres kulturellen Lebens“, sagte er. Das Ehrenamt sei das, was Rheinland-Pfalz ausmache. Unter vier Millionen Einwohner pflegten 1,5 Millionen Frauen und Männer ein Ehrenamt, erinnerte Schweitzer.

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Die Tage der Chor- und Orchestermusik waren eine Veranstaltung der Superlative.

Zur dreitägigen Veranstaltung gehört die „Lange Nacht der Musik“, bei der es rund 50 Konzerte an elf Orten gab.

Die Anzahl der Menschen, die in ihrer Freizeit Musik machen, ist in den vergangenen Jahren sogar gestiegen, erzählt Lorenz Overbeck, Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester, im Interview.



Als einen Motor für die musikalische Talentförderung bezeichnete die Kaiserslauterer Oberbürgermeisterin Beate Kimmel die Tage der Chor- und Orchestermusik. „Die Veranstaltung hat der Stadt gutgetan. Sie hat der 750-Jahr-Feier von Kaiserslautern Glanz verliehen und die Stadt zum Klingen gebracht.“ Nicht zuletzt hätten die Musiktage die Region wirtschaftlich und touristisch unterstützt, sagte Kimmel.

Türk-Nachbauer: Herzlicher Empfang in Kaiserslautern

Derya Türk-Nachbauer, Bundestagsmitglied und Präsidentin des Bundesmusikverbands Chor und Orchester, lobte den herzlichen Empfang, der den annähernd 50 Ensembles mit mehr als 1300 Musikern in Kaiserslautern bereitet worden sei. Gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern hatte der Bundesmusikverband zu der dreitägigen Veranstaltung eingeladen. Türk-Nachbauer sagte: An unterschiedlichen Veranstaltungsorten seien die Vielfalt, die Lebendigkeit und die gesellschaftliche Bedeutung der Amateurmusik an diesem Wochenende eindrucksvoll sichtbar geworden.

Was beim Festkonzert geboten wurde

Sehen lassen konnte sich auch das Festkonzert anlässlich der Verleihungen der ersten Zelter- und Pro-Musica-Plakette 2026. Einen Vorgeschmack auf die musikalische Qualität des Konzertprogramms boten vor Veranstaltungsbeginn die Mainzer Hofsänger im oberen Foyer der Fruchthalle. Mit Titeln wie Leonard Cohens „Halleluja“ sowie bekannten Songs wie „You raise me up“ und „Bridge over troubled Water“ gaben die Sänger eine Kostprobe ihres Repertoires.

Den Auftakt auf der in zarten Lila- und Gelbtönen gefluteten Bühne der Fruchthalle machte das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern mit dem vierten Satz der Sinfonie Nr. 4 von Johannes Brahms. Mit seiner festlichen Darbietung junger Stimmen überzeugte der Oberstufenchor Art of the Voice des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur. Beim Kanon „Dona nobis Pacem“, „Gib uns Frieden“, motivierte Kirchenmusiker Matthias Balzer das Publikum zum Mitsingen. Weitere Mitwirkende des Festkonzertes waren Ex-semble, ein Frauenkammerchor aus Münchweiler, und AkkoNeo, ein Akkordeon-Orchester des rheinland-pfälzischen Landesverbands des Deutschen Harmonika-Verbands.

Info

Jedes Jahr zeichnet der Bundespräsident Chöre beziehungsweise Musikvereinigungen für mindestens 100 Jahre nachgewiesene Tätigkeit mit der Zelter- beziehungsweise der Pro-Musica-Plakette aus. 1956 stiftete der damalige Bundespräsident Theodor Heuss die Zelter-Plakette. Im Jahr 1968 führte sein Amtsnachfolger Heinrich Lübke die Pro-Musica-Plakette ein. Die ersten Plaketten eines Jahres werden im Rahmen der Tage der Chor- und Orchestermusik verliehen. Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung vom 5. bis 7. März in Aschaffenburg stattfinden.

