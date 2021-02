Die Grundschulen sind seit einer Woche im Wechselunterricht. Je nach Klassen- und Raumgröße werden die Kinder in halben oder ganzen Klassen unterrichtet. Das Erlenbacher Modell zeigt, dass diese Regelung flexibel handhabbar ist. Damit die Abschlussklasse gemeinsam unterricht werden kann, findet der Unterricht in der Mehrzweckhalle statt. Das muss kein Einzelfall bleiben. Dort, wo der Wunsch besteht, alle Kinder gemeinsam zu unterrichten, bietet die Stadt an, einen Raum zu suchen, der groß genug dafür ist. Das können Schulturnhallen oder Mehrzweckhallen sein, die derzeit ohnehin leerstehen. Die Schulleitungen haben so die Möglichkeit, zu überprüfen, welche Variante für die Kinder am besten ist.