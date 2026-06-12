Der FDP-Kommunal- und Landespolitiker Hans Hermann Dieckvoß ist tot. Er starb nach langer Krankheit am 5. Juni im Alter von 87 Jahren.

Hans Hermann Dieckvoß stammt aus Landau. Seit den 70er-Jahren fühlte er sich mit seiner Frau und drei Kindern auf dem Bännjerrück zu Hause. Beruflich war der Jurist zuletzt als Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht in Neustadt tätig.

Für die Freien Demokraten engagierte er sich von 1969 bis 1989 im Stadtrat Kaiserslautern. Er war Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz. Von 1987 bis 1996 hatte er den Vorsitz der FDP-Landtagsfraktion inne. Auch übte er zeitweise die Position des Landesvorsitzenden der rheinland-pfälzischen FDP aus.

Neben der Politik lag Dieckvoß die Entwicklung von Bildung am Herzen. Von 1987 bis 2006 war er Mitglied der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, von 2000 bis 2006 deren Vorsitzender. Mehr als 13 Jahre lang bis 2010 hatte er den Vorsitz des Hochschulkuratoriums der heutigen Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau, zu seiner Zeit als „Technische Universität Kaiserslautern“ bekannt, inne. Auch war Hans Hermann Dieckvoß über Jahre Vorsitzender des Freundeskreises der Hochschule.

Für seine herausragenden Verdienste wurde Dieckvoß 2006 die Würde eines Ehrensenators verliehen. Im selben Jahr erhielt er auch den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz. Bereits 1997 hatte Dieckvoß das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse bekommen.