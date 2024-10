Um das Verkehrschaos auf dem Betzenberg bei Heimspielen des FCK in den Griff zu kriegen, gilt seit Anfang dieser Saison testweise eine Anwohnerparkregelung, die zwei Stunden vor Spielbeginn greift. Künftig soll das Halteverbot bereits ab etwa vier Stunden vor Anpfiff in Kraft treten, kündigt die Stadt nun an.

Ab zwei Stunden vor bis zwei Stunden nach Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern darf im Wohngebiet um das Fritz-Walter-Stadion aktuell nur parken, wer einen Anwohnerparkausweis hat. Für Fahrzeuge ohne Ausnahmegenehmigung, beispielsweise für die Autos von Zuschauern, gilt in dieser Zeit ein Halteverbot.

„Bei den letzten drei Spielen haben wir festgestellt, dass diese Zeitspanne nicht ausreicht, um die von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern gewünschten umfassenden Kontrollen durchzuführen“, erläutert nun allerdings Bürgermeister Manfred Schulz (CDU). Daher will die Straßenverkehrsbehörde ab dem Heimspiel gegen Magdeburg am 3. November an den Zonenhaltverboten Zusatzschilder anbringen. Diese Schilder sollen die identischen Zeiten anzeigen wie die Haltverbotsbeschilderung an der P&R-Strecke entlang der Kantstraße und im Dunkeltälchen, kündigt Schulz an: „Das bedeutet, dass das Bewohnerparken je nach Spiel bereits vier oder sogar fünf Stunden vor Spielbeginn gelten würde.“

Wer an Heimspieltagen des FCK zu den angegebenen Zeiten ohne Ausnahmegenehmigung auf dem Betzenberg parkt, wird kostenpflichtig verwarnt, so die Stadt. Die Durchfahrt durch das Gebiet wird – anders als von der Bürgerinitiative Betzenberg ursprünglich gefordert – im Testzeitraum allerdings nicht eingeschränkt. Ausnahmegenehmigungen können Anwohner jederzeit per Online-Formular auf kaiserslautern.de beantragen, so die Verwaltung. Wer ins Rathaus kommen möchte (Rathaus Nord, Zimmer B 202), wird um Anmeldung unter Telefon 0631 3654683 gebeten.