Am Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern um 13.30 Uhr den FC St. Pauli zum Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion. Wie schon beim Pokalspiel gegen Freiburg rechnet die Polizei wegen Baustellen und BSperrungen von Bahnstrecken mit Verkehrsbeeinträchtigungen bei der An- und Abreise der Zuschauer.

Fans – mehr als 36.000 Tickets sind für die Zweitliga-Partie bereits verkauft – sollten also einen Zeitpuffer einplanen.

Was Bahnreisende beachten müssen

Üblicherweise nutzen zahlreiche Zuschauer den Zug, um nach Kaiserslautern zu kommen. Allerdings sind die Bahnstrecken zwischen Neustadt und Kaiserslautern sowie zwischen Pirmasens und Kaiserslautern weiterhin gesperrt. Die Busse, die als Schienenersatzverkehr verkehren, können die zu erwartende Zuschauerzahl laut Bundespolizei allerdings nicht aufnehmen. Den Fußballfans wird daher empfohlen, sich alternative An- und Abreisemöglichkeiten zu suchen.

Was Autofahrer beachten sollten

Allerdings kann es wegen der Baustellensituation in und um Kaiserslautern auch auf den Straßen zu Engpässen kommen. Am vergangenen Wochenende waren größere Staus bei der Anreise ausgeblieben, nun hat sich aber die Verkehrsführung am Kleeblatt (B270) geändert. Ab diesem Wochenende sind die westlichen Auf- und Abfahrten am Kleeblatt gesperrt. Wer von der A6 kommt, kann dort nicht auf die B37 in Richtung Innenstadt abfahren. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Bei der Abreise könnte es insbesondere an der A6-Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost in Fahrtrichtung Mannheim zu Verzögerungen kommen. An der Auffahrt steht in der Baustelle nur eine Spur zur Verfügung. Damit die Autos vom P+R-Parkplatz Schweinsdell zügig abfahren können, soll laut Polizei der rechte Fahrstreifen ab Baustellenbeginn gesperrt werden. Der aus Richtung Saarbrücken kommende Verkehr auf der A6 kann dann nicht auf die A63 wechseln. Die Polizei rät dazu, die Umleitungsstrecke über Enkenbach-Alsenborn zu nehmen und über die B48 bis zur Anschlussstelle der A63 bei Winnweiler zu fahren.

Eine Übersicht zu den Baustellen in der Stadt findet sich unter geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/.

Was es beim Parken zu beachten gibt

Zuschauern, die mit dem Auto anreisen, wird empfohlen, den P+R-Service ab Kaiserslautern-Ost und der Universität Kaiserslautern zu nutzen. Die Shuttle-Busse verkehren im Fünf- bis Zehn-Minuten-Takt ab 11 Uhr. Wer nicht auf den P+R-Service zurückgreifen möchte, sollte die Parkplätze auf dem Messeplatz nutzen und von dort zu Fuß zum Stadion gehen. Aktuell stehe ein Teil der Parkplätze dort aber nicht zur Verfügung. Die Polizei rät davon ab, rund um das Stadion oder im Wohngebiet auf dem Betzenberg zu parken. Die Parkgelegenheiten dort, seien den Anwohnern vorbehalten. Zudem komme es nach dem Spiel zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Aufgrund der Trockenheit besteht laut Polizei eine hohe Gefahr, dass Grünflächen, Bäume und Sträucher in Brand geraten. Zuschauer sollten also weder unachtsam Zigarettenkippen wegschnippen, noch auf Wald- und Grünflächen parken.