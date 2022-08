Am Wochenende beginnen bei der Baustelle am Kleeblatt (B270) die Arbeiten am dritten Bauabschnitt. Voraussichtlich ab Samstag sind dann die Auf- und Abfahrten im Westen gesperrt. Von der Autobahn kommend kann man also am Kleeblatt nicht auf die B37 in Richtung Innenstadt und Einsiedlerhof abfahren. Gearbeitet wird auch an den Auffahrten von der B37 auf die B270 in Richtung Hohenecken. Laut Stadtverwaltung werden die Arbeiten voraussichtlich eine Woche in Anspruch nehmen. In dieser Zeit wird der Verkehr auf der B270 auf einer Spur je Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeführt. Betroffen sind auch Buslinien, wie die Regionalbus Westpfalz GmbH mitteilt. Die Busse der Linien 140 und 141 werden während der Sperrung beispielsweise über die Merkurstraße umgeleitet. Die Haltestellen Opel, Vogelweh Ost, Am Belzappel, Neue Brücke und Lothringer Eck können nicht bedient werden. Als Ersatz dienen laut Regionalbus Westpfalz GmbH die SWK-Haltestelle Gewerbegebiet West in der Merkurstraße oder die Haltestelle Waldstraße. Die Fahrten in Richtung Siegelbach verkehrten planmäßig über die Pariser Straße.