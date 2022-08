Das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag, 7. August, gegen den FC St. Pauli ist von der Sperrung der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern betroffen.

Der für den regionalen Zugverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern weist darauf hin, dass mangels ausreichender Platzkapazität in den Ersatzbussen zwischen Neustadt nach Kaiserslautern eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dem FCK-Spiel aus Richtung Neustadt nicht möglich ist. Gesperrt ist auch die Bahnstrecke von Pirmasens nach Kaiserslautern. Die gleiche Situation wird es auch wieder bei den FCK-Heimspielen gegen den SC Paderborn am Freitag, 12. August, und gegen den FC Magdeburg am Sonntag, 28. August, geben.

Direktzüge von und nach Kusel

Ein verbessertes Zugangebot gibt es wegen des FCK-Spiels am 7. August immerhin auf der Strecke von Kusel nach Kaiserslautern. Die beiden Züge um 10.20 und 11.20 Uhr ab Kusel, die sonntags normalerweise in Landstuhl enden, fahren weiter nach Kaiserslautern. In der Gegenrichtung gilt dies analog für zwei Züge nach Kusel, die bereits in Kaiserslautern starten. Abfahrt in Kaiserslautern ist um 16.41 und 17.42 Uhr. Die beiden Züge fahren nonstop von Kaiserslautern bis Landstuhl und bedienen dann alle Halte bis Kusel.