Der neue Schulhof des Rittersberg-Gymnasiums ist ein Stück näher gerückt. Im städtischen Haushalt stehen eine halbe Million Euro für das Projekt bereit. Bis das Geld allerdings ausgegeben werden kann, fehlt noch eine Zustimmung von höherer Stelle.

Am vergangenen Mittwoch wurde am Rittersberg-Gymnasium gefeiert. In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer hatten Schüler des Gymnasiums während Praktika Sitzmöbel und Hochbeete gebaut, die nun den Schulhof verschönern. Ein kleiner Schritt auf dem Weg zum großen Ziel, zum entsiegelten und begrünten Schulhof des Gymnasiums.

2019, so berichtete Schulleiterin Ulrike Dittberger, ist aus einem Erdkunde-Leistungskurs von Dorothee Hassel die Initiative RBGreen entstanden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Schulhof grüner, schöner und Klimaschutz gerechter zu machen. Die Gruppe hat sich Expertenrat geholt bei der Bau AG und bei einem ehemaligen Schüler des Gymnasiums, dem Landschaftsarchitekten Udo Weilacher von der Technischen Universität (TU) München. Dessen Studenten haben Entwürfe gemacht und passende Modelle gebaut, wie der Schulhof aussehen könnte. Ralf Kammer von der Bau AG lobte alle Entwürfe als „sehr gelungen“. Die Bau AG hatte, unmittelbar nachdem sie von der Initiative angesprochen wurde, einen Klimabaum, eine Hopfenbuche, für den Schulhof gespendet, der bis dato aber noch in einem großen Kübel eingepflanzt ist.

Projekt steht im Haushaltentwurf

Das Projekt hat es mittlerweile in den Entwurf des städtischen Haushaltes geschafft: „Klimaschutzgerechte Umgestaltung Schulhof Rittersberg-Gymnasium durch Entsiegelung und Begrünung. Geschätztes Gesamtvolumen: 500.000 Euro“ – so steht es zu lesen in dem Auszug aus dem Haushaltentwurf für die Jahre 2022 und 2023 der Stadt, den Gerhard Prottung, der Leiter des städtischen Referats Grünflächen, mitgebracht hatte. „Die erste Hürde ist damit geschafft, das Projekt steht im Haushalt“, sagte Prottung am Rande der Veranstaltung der RHEINPFALZ. Allerdings müsse der Etat noch genehmigt werden, schränkte Prottung ein. Das liege in der Hand der zuständigen Aufsichtsbehörde. Wie der Schulhof dann aussehen könnte, dazu hat RBGreen auch schon Vorstellungen: „Der Entwurf ,Perspektivwechsel’ ist unser Favorit“, sagte Hassel der RHEINPFALZ.

Schulhof soll entsiegelt werden

Prikshat Anand von der RBGreen sagte, dass sich seit 1978 am Schulhof des Gymnasiums nicht wesentlich etwas verändert habe. „Es wird Zeit, dass der Hof endlich entsiegelt wird“, sagte der Schüler der zehnten Klasse, der auch zu Tempo mahnte: „Der Kübel unseres Klimabaumes wird bald zu eng.“ Seine Schulleiterin riet zu einem langen Atem. „Wir werden nicht aufgeben“, sagte Dittberner.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der dreiköpfigen Lehrer-Band „Green Lemons“, die unter anderem „Overkill“ der australischen Band Men at Work spielten.