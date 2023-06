Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor gut drei Jahren wurde für die Pflege und die Ärzte geklatscht. Das war’s dann aber auch schon ...

Es ist paradox. Was waren wir vor drei Jahren alle froh, dass es Menschen gibt, die sich in Krankenhäusern und Arztpraxen um Patienten kümmern, die an diesem neuen Virus erkrankt sind. Applaus,