Den Kaiserslauterern liegen die neue Stadtmitte und der Platz vor dem Pfalztheater am Herzen. Das hat der große Andrang beim Bürgerforum gezeigt. Viele nutzten gerne die Gelegenheit, mit der Oberbürgermeisterin zu sprechen. Eindeutig: Das Format Bürgerbeteiligung kam an, die Stimmung war richtig positiv. Es wurde wenig gemotzt, dafür sehr angeregt diskutiert. Das ist ein ziemlich erfreuliches Zeichen.

Deutlich wurde: Die Leute wollen Wasser in der Stadt. Ob das jetzt richtiges Lauter-Wasser ist, scheint nebensächlich. Hauptsache, es plätschert. Und zwar nicht nur in einer Rinne. Das ist jetzt auch ein Auftrag an die Verantwortlichen. Bitte handeln!