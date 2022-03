Robin Egelhof, Leistungsträger des TuS Dansenberg, fällt für lange Zeit aus. Beim 34:30-Erfolg am Mittwochabend beim TSB Heilbronn-Horkheim bekam der Rückraumspieler bei einem Sprungwurf einen Kontakt und kam äußerst unglücklich auf. Er blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. An Weiterspielen war nicht mehr zu denken. Seine Mannschaftskameraden stützen ihn, als er humpelnd das Feld verließ, und bangten wie er, dass die Verletzung nicht so schlimm sein würde wie befürchtet. Doch am nächsten Tag hatte Egelhof traurige Gewissheit: Er hat sich das Kreuzband gerissen.

