Der Stadtrat Ramstein-Miesenbach hat den Bebauungsplan für die Vitalisierung der Innenstadt Ramsteins beschlossen. Ziel ist es, der Verödung der Innenstadt und insbesondere dem Wegfall von Geschäften entgegenzuwirken. Daher wurde in dem Plan festgelegt, dass aus bisherigen Geschäftshäusern keine reinen Wohnhäuser werden dürfen. Einwände seitens der Öffentlichkeit oder von Behörden habe es nicht gegeben, teilte Sarah End vom Büro Kernplan den Abgeordneten mit. Sobald der Bebauungsplan in Kraft trete, was ab der Veröffentlichung im Amtsblatt der Fall sei, ende automatisch die bislang über das Gebiet verhängte Veränderungssperre.