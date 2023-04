Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwar hat Ramstein-Miesenbach in den vergangenen Jahren schon viel in die Entwicklung der Stadt investiert, dennoch soll dieser Prozess noch weitergehen. Welche Flächen genauer betrachtet werden sollten, darüber hat sich der Stadtrat am Donnerstag ausgetauscht.

Der Bereich Landstuhler Straße werde seiner Funktion als Stadteingang nicht gerecht. Das stellte Sarah End vom Büro Kernplan bei ihrem Vortrag über mögliche städtebauliche Handlungsfelder