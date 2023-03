Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sind keine guten Nachrichten, die Victoria Butenko zu vermelden hat. Seit 2014 ist sie Pächterin des Strandbades Gelterswoog. Doch so schlecht wie in den vergangenen Wochen, sei der Badebetrieb all die Jahre zuvor nicht gelaufen.

„Seit Mitte Juni haben wir geöffnet. Doch leider hat das Wetter bis auf ein paar Tage nicht mitgespielt“, zeigt Butenko sich von der Badesaison bislang enttäuscht. „Mehr Regen als