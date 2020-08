„Unser kleiner Star ist seit Mittwoch spurlos verschwunden“, berichtet Zoo-Direktor Matthias Schmitt. Gegen 10 Uhr hatte sich das kleine weiße Känguru-Baby Mila am Mittwoch noch einer Besucherin und ihrer Enkelin gezeigt und aus dem Beutel seiner Mama Monja geschaut. Laut Pressestelle der Stadtverwaltung stellte der Einsperrdienst abends fest, dass es nicht mehr in seinem Gehege war. Mila hatte seit einigen Wochen viele Besucher in den Zoo gelockt.

„Normalerweise würde sich Mila nicht weit von seiner Mutter entfernen, so dass man es hätte einfangen können. Da wir es nirgendwo finden konnten, hatten wir heute zwei Jäger und zwei Suchhunde im Einsatz – leider ohne Erfolg. Mila ist spurlos verschwunden“, so der Zoo-Chef. Hätte ein Fuchs das Kleine geholt, hätten die Suchhunde irgendwo Blutspuren entdeckt. „Wir müssen daher leider davon ausgehen, dass Mila gestohlen wurde. Deshalb haben bei der Polizei bereits Anzeige erstattet“, erklärt Schmitt.

Hinweise nimmt das ermittelnde Polizeipräsidium Westpfalz unter Telefon 0631/3692250 gerne entgegen.

