Noch bis Donnerstag, 30. April, nimmt der Verein „Ärzte für die Westpfalz“ Bewerbungen für ein Stipendium entgegen. Aktuell läuft die vierte Förderrunde für ein deutschsprachiges Medizinstudium an den ungarischen Universitäten in Pécs oder Budapest ab dem Wintersemester 2026/2027.

Das Konzept umfasst unter anderem finanzielle Unterstützung von bis zu 7500 Euro pro Semester, persönliche Begleitung während des Studiums, Praktikumsvermittlung und Hilfe beim Einstieg in die ärztliche Weiterbildung. Gesucht werden Interessierte mit guten naturwissenschaftlichen Leistungen, regionaler Bindung und ehrenamtlichem Engagement. Das Programm richte sich vor allem „an Bewerberinnen und Bewerber, für die ein Medizinstudium nicht am Wunsch oder an der Eignung scheitert, sondern am Numerus clausus. Dieser allein entscheidet nicht über die Studieneignung“, betont der Verein. Das zeigten auch die bisherigen Ergebnisse der Stipendiaten: Sieben von ihnen hätten im vergangenen Jahr erfolgreich ihr Physikum abgelegt.

Ziel der Initiative ist es, die Geförderten langfristig für eine ärztliche Tätigkeit in der Westpfalz beziehungsweise im Landkreis Bad Kreuznach zu gewinnen. Weitere Informationen zur Bewerbung und zum Verein Ärzte für die Westpfalz gibt es online unter www.aerzte-fuer-die-westpfalz.de. Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Katja Altmeyer, Telefon 06381 424323, E-Mail info@aerztefuerdiewestpfalz.de.