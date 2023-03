Grund für den Stromausfall am Freitagabend in Grünstadt war, dass eine 110-KV-Leitung bei Grünstadt-Süd einen Kurzschluss gemeldet und damit eine automatische Abschaltung des Stroms ausgelöst hatte. Darüber informierte am Sonntag auf Anfrage Sarah Bredenwischer, Pressesprecherin der Pfalzwerke. Betroffen waren auch Sausenheim und Teile der Verbandsgemeinde Leiningerland. Mitarbeiter der Werke seien vor Ort gefahren, um zu schauen, ob ein Schaden vorliege. „Das war jedoch nicht der Fall“, so Bredenwischer. Wodurch genau der Kurzschluss ausgelöst worden sei, sei unklar. Klar sei indes: Der Stromausfall hing mit dem Sturm zusammen. „Da ist einiges durch die Luft geflogen, was einen Kurzschluss auslösen kann“, erklärt die Pressesprecherin.

Das Umspannwerk habe relativ schnell wieder an den Strom angeschlossen werden können. „Es wurde um 19.27 Uhr wieder zugeschaltet.“ Damit ging das Licht jedoch nicht sofort und überall wieder an. Darum mussten sich dann die Stadtwerke Grünstadt kümmern, erklärt Bredenwischer.

Der Stromausfall in Grünstadt habe nichts zu tun gehabt mit den Problemen in Ludwigshafen. Dort waren um 19.24 Uhr zwei Umspannwerke abgeschaltet worden, was aber nichts mit dem Sturm zu tun hatte, sondern mit einem defekten Schalter. Betroffen von dem dortigen Stromausfall war neben Ludwigshafen auch Frankenthal.

