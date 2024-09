Ob die digital gesteuerten Grünstadter Sirenen beim bundesweiten Probealarm am Donnerstag allesamt einwandfrei funktioniert haben, ist laut Stadtverwaltung noch offen: Die Software-Auswertung werde erst am Montag vorliegen. In der Verbandsgemeinde Leiningerland haben die Sirenen „zu mehr als 90 Prozent“ funktioniert, berichtet Wehrleiter Markus Ittel. Die wenigen Anlagen, bei denen etwas schief lief, würden nun überprüft. Die Verbandsgemeinde betreibe weder mobile noch digital gesteuerte Sirenen, „wir sind da noch ,oldschool’“, sagt Ittel. Bis zum frühen Abend dauerte es, bis die Wehrleitung aus allen 21 Ortsgemeinden die Rückmeldungen hatte. Die Wehrleute waren vorab aufgefordert worden, die Ohren offenzuhalten und zu berichten, ob man die Warnung um 11 Uhr und die Entwarnung um 11.45 Uhr gut hören konnte.