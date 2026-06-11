Ein junger Pfälzer ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Nun haben die Ermittler neue Erkenntnisse.

Einen nahezu unversehrt wirkenden Leichnam haben Erntearbeiter am 19. Mai gegen 5.50 Uhr auf einem Erdbeerfeld zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg entdeckt. Gut eine Woche später zeigte eine Obduktion: Der 23-jährige Grünstadter war inneren Verletzungen erlegen, die wohl von einem Verkehrsunfall stammten. Doch die Ermittler wissen nicht, wo das passiert sein könnte.

Andere Schuhe als gedacht

Außerdem standen sie zunächst vor weiteren Rätseln. So wussten sie zwar, dass sich der Mann vor allem mit einem hellen Mountainbike fortbewegt hat. Doch das war verschwunden. Nun vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie das Fahrrad entdeckt haben. Und auch die zunächst verschollenen Schuhe des Grünstadters seien gefunden worden.

Allerdings sind die bislang falsch beschrieben worden: Der 23-Jährige trug demnach zu dunkelbraun karierter Jacke, grauem Kapuzenpullover und olivgrüner Jogginghose keine gelben Stiefel, sondern braun-weiße Sneakers. Aufgetaucht sind diese Schuhe nun ebenso wie das Fahrrad nicht im Erdbeerfeld oder in einem Gebüsch, sondern an einem der üblichen Anlaufpunkte des Grünstadters.

Barfuß durch die Nacht

Die Strafverfolger gehen daher mittlerweile davon aus, dass der Mann am Ende barfuß und ohne sein Fahrrad unterwegs war. Außerdem wissen sie eigenen Angaben zufolge, wo er zuletzt gewesen ist: Demnach ist er in den Abendstunden seines Todestags in Wattenheim gesehen worden. Nun hoffen sie darauf, dass ihnen diese Erkenntnisse weitere Zeugenhinweise bescheren.

Denn sie können jetzt konkreter als bislang sagen, an was für Beobachtungen Menschen sich erinnern sollen. Dazu stellen sie zwei Fragen: Hat jemand in den Abendstunden des 18. Mai im Raum Hettenleidelheim, Eisenberg oder Wattenheim einen Mann ohne Schuhe gesehen? Oder sind jemanden im Bereich der Erdbeerfelder zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg Fahrzeuge oder Personen aufgefallen?

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Neustadt melden: Telefon 06321 8540, E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.