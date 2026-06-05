Seine Leiche lag im Erdbeerfeld, und er ist nicht auf natürliche Weise gestorben: Das Schicksal eines 23-Jährigen Grünstadters beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft.

Wann und wo ist der 23-Jährige tot aufgefunden worden?

Erntearbeiter haben laut Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am 19. Mai gegen 5.50 Uhr auf einem Erdbeerfeld zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg eine leblose Person entdeckt. Rettungskräfte stellten dann fest, dass der Mann schon tot war. Die Ermittler haben ihn als einen 23-jährigen Grünstadter identifiziert.

Wie ist der Mann gestorben?

Die Staatsanwaltschaft hat die Leiche des Grünstader obduzieren lassen. Seit dieser Untersuchung am 28. Mai ist klar: Der 23-Jährige erlag inneren Verletzungen. Erlitten hatte er sie vermutlich bei einem Verkehrsunfall.

Wissen Polizei und Staatsanwaltschaft schon mehr über diesen Unfall?

Die Ermittler gehen offenbar davon aus, dass sich der tödliche Unfall am frühen Morgen des 19. Mai oder in der vorangegangenen Nacht ereignet hat. Außerdem deuten sie an, dass der 23-Jährige mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein könnte. Denn sie sagen: Er benutzte üblicherweise ein helles Mountainbike, und das ist in jener Nacht verschwunden. Weitergehende Hinweise scheinen Polizei und Staatsanwaltschaft bislang noch nicht zu haben.

Wie ist der 23-Jährige an den späteren Fundort seiner Leiche gekommen?

Nach RHEINPFALZ-Informationen lag die Leiche des Grünstadters am Rand eines Erdbeerfelds. Dass sich der Unfall genau dort – etwa auf einem Wirtschaftsweg – ereignet hat, erscheint angesichts der räumlichen Situation vor Ort aber abwegig. Demnach bleiben zwei Möglichkeiten: Der Grünstadter kann sich verletzt noch an diese Stelle geschleppt haben und dort gestorben sein. Oder ein Unbekannter – zum Beispiel der Fahrer eines Autos, das ihn irgendwo erfasst hatte – hat ihn sterbend oder tot dort abgelegt. Ob es Anhaltspunkte für die eine oder für die andere Variante gibt, lässt die Staatsanwaltschaft derzeit offen.

Wie ist der Fall nun öffentlich geworden?

Polizei und Staatsanwaltschaft sind damit selbst an die Öffentlichkeit gegangen, denn sie hoffen auf Zeugenhinweise. Ihre zentrale Frage: Wer hat den 23-Jährigen in den Stunden vor seinem Tod noch im Raum Grünstadt, Hettenleidelheim und Eisenberg gesehen? Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Neustadt melden: Telefon 06321 8540, E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Damit mögliche Zeugen überhaupt wissen, an wen sie sich erinnern sollen: Wie sah der 23-Jährige denn aus?

Der Grünstadter war etwa 1,75 Meter groß und schlank. Als er aufgefunden wurde, trug er eine hell- und dunkelbraun karierte Jacke, einen grauen Kapuzenpullover und eine olivgrüne Jogginghose. Seine Schuhe hingegen fehlten. Also suchen die Ermittler nun nicht nur nach dem hellen Mountainbike, sondern auch nach seinen gelben Stiefeln.