Zweimal musste die Feuerwehr Obrigheim am Sonntag wegen Überflutungen ausrücken. Das teilt Jochen Lander, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland, mit. Demnach machten sich die Einsatzkräfte erstmals gegen 15.45 Uhr auf den Weg. Lander berichtet, dass ein Bewohner angerufen habe, weil die Hans-Stein-Siedlung-Straße zum Teil überflutet gewesen sei. Zudem sei Wasser in mehrere Keller gelaufen. Vor Ort hätten die Feuerwehrkräfte festgestellt, dass ein Keller betroffen gewesen sei. Auf der Straße habe viel Schlamm gelegen. Die Feuerwehr habe den Keller ausgepumpt und der Einsatz sei gegen 17.26 Uhr beendet gewesen, so der stellvertretende VG-Wehrleiter. Zum zweiten Mal rückten die Einsatzkräfte gegen 19.31 Uhr aus, diesmal in den Schlegelweg. Dort sei ebenfalls ein Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr habe ihn leergepumpt und sei anschließend wieder abgezogen. Grund für die Überflutungen sei der starke Regen am Sonntag gewesen, teilt Lander mit.