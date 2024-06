Zugegeben, man hätte es merkwürdig finden können: Da hat die Verbandsgemeinde Leiningerland einen vermeintlich neuen Stadtradel-Star, aber die Vorbild-Stramplerin für die Klimaschutz-Aktion kommt wie ihre Vorgängerin aus dem kleinen Tiefenthal. Und wie ihre Vorgängerin heißt sie mit Vornamen Sarah-Kathrin. Aber mit Nachnamen heißt sie eben nicht Mann, sondern Birr. Und unter diesem Namen hat sie sich gerade erst einen Namen gemacht: als SPD-Kandidatin bei der Ortsbürgermeisterwahl. In ihrem Mitte Mai in der RHEINPFALZ erschienenen Porträt stand allerdings auch, dass sie geheiratet hat. Nur ihr Mädchenname blieb unerwähnt. Er lautet: Mann. Die Verbandsgemeinde Leiningerland hat also keinen neuen Stadtradel-Star, sondern nur einen Stadtradel-Star mit (relativ) neuem Nachnamen. Für uns begriffsstutzige Journalisten möchten wir anregen, es mit Stadtradel-Stars künftig so zu halten wie zum Beispiel mit Weingräfinnen: Man führe ihren Vornamen auf und nummeriere sie durch. Amtierende Vorbild-Stramplerin der Verbandsgemeinde war und ist demnach Sarah-Kathrin I.