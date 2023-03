Nach einem gescheiterten Versuch Anfang Februar hat Grünstadt am Samstag seine neuen Sirenen wieder getestet. Laut Verwaltung hat diesmal alles geklappt: Die fünf Anlagen sind so in Betrieb gewesen, wie es vorab ins Computersystem eingegeben worden war. Vier Wochen zuvor hatte die Zentralsteuerung versagt: Die Sirenen waren stumm geblieben, nur die auf dem Feuerwehrhaus hatte losgeheult – aber erst, nachdem dort jemand extra auf den Auslöseknopf gedrückt hatte. Anschließend hatten Fachleute das System neu programmiert. In Zukunft soll es an jedem ersten Samstag im Montag gegen Mittag wieder einen Probealarm geben.