Den ganzen Tagen über werden am Donnerstag an verschiedenen Stellen in Grünstadt Rettungswagen auffahren, aber deshalb muss sich niemand Sorgen machen: Der DRK-Rettungsdienst Vorderpfalz lässt vier Auszubildende in zwei Fahrzeugen zu verschiedenen Übungseinsätzen anrücken. Beteiligt sind auch Notärzte und die Feuerwehr. Die vier angehenden Retter sollen dabei praktisch anwenden, was sie in der Ausbildung gelernt haben. Und sie sollen zu einem Team zusammenwachsen. Mit welchen verschiedenen Szenarien sie zwischen 9 und 20 Uhr konfrontiert werden, bleibt geheim. Denn es geht auch darum, dass sie für sie überraschende Situationen bewältigen. Klar ist aber: Es werden Begebenheiten inszeniert, in denen sich Menschen in Lebensgefahr befinden oder sehr schlimme Verletzungen erlitten haben.