Deutschland startet am Sonntag gegen Curaçao in die WM. Wo die Spiele der DFB-Elf in Grünstadt und Umgebung live übertragen werden.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist gestartet. Und das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft lässt auch nicht lange auf sich warten: Die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann steigt am Sonntag, 14. Juni, gegen Curaçao ins Turnier ein. Anpfiff ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Die beiden weiteren Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 20. Juni) und Ecuador (Donnerstag, 25. Juni) beginnen jeweils um 22 Uhr.

Wer die Partien nicht zu Hause verfolgen möchte, findet in Grünstadt und Umgebung mehrere Möglichkeiten, die Spiele in geselliger Runde zu schauen. Eine Auswahl gibt es hier.

Bars, Cafés und Vereinsheime

Die Bar „The Butch“ am Polizeikreisel überträgt alle Spiele der deutschen Mannschaft live. Zu jeder Partie soll es einen Cocktail geben, der dem jeweiligen Gegner gewidmet ist, teilt Betreiber Devran Ali mit. Zum Auftakt sei ein Getränk mit dem Likör „Blue Curaçao“ geplant. Wie groß der Andrang sein wird, kann Ali noch nicht einschätzen: „Wir sind keine Sportsbar – wir lassen das einfach mal auf uns zukommen.“ Es ist das erste Mal, dass in der Cocktailbar Sportereignisse übertragen werden.

Auch das„Rialto“ zeigt alle drei Gruppenspiele, so Betreiberin Susanne Tabacki. Für Essen und Getränke ist während der Spiele der deutschen Mannschaft gesorgt.

Public Viewing mit Essen und Live-Musik

Die Mehrzweckhalle in Kerzenheim wird während der ersten beiden WM-Spielen der Deutschen zum Treffpunkt für Fans. Die „Kerzrumer Kerweleit“ bieten zum Spiel gegen Curaçao ab 18 Uhr Getränke sowie Pulled-Beef-Tacos und Bowls an – auch in einer vegetarischen Variante. Für das Essen bittet der Verein um Voranmeldungen. Zum zweiten Spiel beginnt das Public Viewing um 21.30 Uhr. Zuvor gibt es Live-Musik von den „Coverhelden“ am Balancierparcours – als Ausklang des Wandererlebnistags, der am selben Tag stattfindet.

Auch die Feuerwehr Dirmstein verbindet am 20. Juni ihren Tag der offenen Tür mit einem Public Viewing für das zweite Gruppenspiel der DFB-Elf. Bereits ab 18 Uhr spielt dort die Band „Horsch Mol Hi“.

Der TSG Eisenberg zeigt nach eigenen Angaben alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung. Der Förderkreis lädt dafür ins Stadionkiosk „Abseits“ sowie auf die Außenterrasse ein. Das Kiosk öffnet jeweils zwei Stunden vor Anpfiff.

Keine Public Viewings auf Plätzen in der Stadt

Public Viewings auf öffentlichen Plätzen in Grünstadt wird es nicht geben. Das teilt Hannah Schumacher, Geschäftsführerin des Wirtschaftsforums Grünstadt, mit. Grund seien unter anderem die teils späten Anstoßzeiten: Bei den späten Spielen um 22 Uhr wäre mit einem Veranstaltungsende gegen ein Uhr nachts zu rechnen. Entsprechend hätte auch das Sicherheitskonzept ausgeweitet werden müssen.