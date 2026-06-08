Fußball-WM WM-Liveticker 2026: Alle Spiele & Ergebnisse – Tore live verfolgen

USA - Deutschland
Leroy Sané bejubelt sein Tor bei der WM-Generalprobe gegen die USA.

104 Spiele, drei Länder, ein Ticker. Bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sind wir bei jedem Spiel live dabei.

Herzlich willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko! Hier im Liveticker berichten wir über alle 104 Partien dieser bislang größten WM. So verpassen Sie kein Tor und bleiben bei allen Spielen auf dem Laufenden. Los geht es bereits am Donnerstag mit der Partie von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika im altehrwürdigen Aztekenstadion um 21 Uhr. Bereits im Vorfeld melden wir uns mit den Vorberichten.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von DPA-Info.

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