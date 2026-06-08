104 Spiele, drei Länder, ein Ticker. Bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sind wir bei jedem Spiel live dabei.

Herzlich willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko! Hier im Liveticker berichten wir über alle 104 Partien dieser bislang größten WM. So verpassen Sie kein Tor und bleiben bei allen Spielen auf dem Laufenden. Los geht es bereits am Donnerstag mit der Partie von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika im altehrwürdigen Aztekenstadion um 21 Uhr. Bereits im Vorfeld melden wir uns mit den Vorberichten.