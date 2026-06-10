Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM in den USA. Wo können die Spiele gemeinsam angeschaut werden?

Von Felix Hafner

Für viele Menschen ist beim Fußballschauen die Gemeinschaft entscheidend – ob in der Kneipe oder im Freien. Die Gastronomen erhoffen sich trotz später Spielzeiten einen zusätzlichen Umsatz, Festbetreiber wollen eine weitere Attraktion bieten.

Der Molly Malone´s Irish Pub in Bad Dürkheim zeigt alle Spiele, die während der Öffnungszeiten stattfinden. Deswegen sind dort alle drei Vorrunden-Partien des deutschen Teams zu sehen. Bei gutem Wetter können die Spiele auch im Biergarten verfolgt werden.

Ein ähnliches Angebot bietet das Hotel Fronmühle: Auf jeden Fall zu sehen sind die Spiele in der K-Bar, bei gutem Wetter auch im Biergarten.

Fußball auf dem Weinfest

Das Auftaktspiel der Deutschen gegen Curacao können Fans auch in der Burgkirche verfolgen. Dort beginnt die Veranstaltung des Culture Lab Bad Dürkheim um 17.30 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Es soll laut den Veranstaltern familienfreundlich zugehen, ein Rahmenprogramm für Kinder ist geplant. Die Aktion finanziert sich über den Verkauf von Essen und Getränken. Außerdem zu sehen ist das Deutschland-Spiel in der Weinbar Schöne Anna in Bad Dürkheim – dort darf es statt eines für den Fußball typischen Biers auch ein Glas Wein sein.

Beim zweiten Spiel der Deutschen gegen die Elfenbeinküste kann auf zwei Festen mitgefiebert werden. Die Partie beginnt am Samstag, 20. Juni, erst um 22 Uhr. Sie wird zum einen beim Parkfest der Lebenshilfe gezeigt. Zum anderen ist gemeinsames Schauen beim 53. Burg- und Weinfest in Wachenheim möglich. Dort wird das Spiel auf dem Rathausplatz gezeigt.