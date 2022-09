Knapp 600 Schülerinnen und Schüler werden in dieser Woche im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung eingeschult, vor drei Jahren waren es noch knapp 500. Unter den neuen Erstklässlern sind nur wenige Kinder aus der Ukraine. Und auch in den übrigen Grundschulklassen sind nicht viele Kinder aus dem Kriegsland.

In Grünstadt, Asselheim und Sausenheim werden in dieser Woche 152 Kinder eingeschult, in der Verbandsgemeinde Leiningerland starten 300 Kinder ihre Schullaufbahn, in der Verbandsgemeinde Eisenberg besuchen 144 Kinder die ersten Klassen. Schulanfänger aus der Ukraine, in der seit Februar Krieg herrscht, werden nur in Grünstadt (2), Sausenheim (1), Dirmstein (3) und Kirchheim-Kleinkarlbach (1) erwartet, heißt es auf Anfrage bei den Verwaltungen. Die Anzahl der ukrainischen Flüchtlingskinder ist auch in den höheren Grundschulklassen überschaubar: So besuchen in Eisenberg fünf ukrainische Kinder die Grundschule, an der insgesamt 376 Mädchen und Jungen unterrichtet werden. An der Dekan-Ernst-Schule in Grünstadt sind fünf der insgesamt 326 Grundschulkinder in der Ukraine geboren, in Asselheim und Wattenheim besucht jeweils ein Kind aus der Ukraine die Grundschule, in Sausenheim, Bockenheim und Kirchheim-Kleinkarlbach sind es zwei und in Dirmstein und Gerolsheim-Laumersheim drei Kinder. Es kann sein, dass es noch in weiteren Grundschulen ukrainische Kinder gibt, nicht von allen Schulen hatte die VG-Verwaltung eine Angabe dazu.

Anzahl der Grundschüler

Grünstadt: 326 Schüler gesamt, davon 108 Erstklässler

Asselheim: 107 gesamt, davon 29 Erstklässler

Sausenheim: 87 Schüler gesamt, 15 Erstklässler

Altleiningen: 51/10

Bockenheim: 121/34

Carlsberg: 135/34

Dirmstein: 140/36

Ebertsheim: 91/23

Gerolsheim-Laumersheim: 100/29

Hettenleidelheim: 140/37

Kirchheim-Kleinkarlbach: 149/41

Obrigheim: 105/23

Wattenheim: 46/11

Eisenberg: 376/101

Ramsen: 23 Erstklässler, Gesamtzahl konnte von der Verwaltung nicht ermittelt werden

Kerzenheim: 20 Erstklässler, dito

Arbeiten in den Schulen

Die Sommerferien wurden für einige Arbeiten genutzt, wie die Verwaltungen mitteilen. „In der Grundschule Eisenberg wurden noch Abschlussarbeiten an den erneuerten Fenstern vorgenommen. Ebenso wurde die Aula abgeteilt, damit noch ein zusätzlicher Klassensaal entstanden ist. Es ist alles fertig geworden, es waren keine übermäßigen Investitionskosten notwendig“, heißt es aus dem Rathaus. Für Grünstadt teilt die Verwaltung mit: „Wir haben für alle mobile Beurer-Luftreinigungsgeräte in den Schulen und Kitas neue Filter beschafft und diese austauschen lassen. Außerdem wurde