Nikotin-Zahnstocher sind ein Tiefpunkt der Internetkultur. Solche Trends entstehen oft unter jungen Menschen – und werden von ihnen auch verbreitet. Das muss aufhören.

Internettrends gibt es viele. Sie kommen und gehen wie Wellen. Manche sind recht amüsant, andere sinnvoll, da sie auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen. Manche sind aber auch einfach nur dumm und sogar gefährlich – wobei das nicht weit auseinanderliegen muss. Vor einigen Jahren gab es die Blackout-Challenge. Vorwiegend Jugendliche haben sich gegenseitig oder selbst die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten, um einen Rauschzustand zu erzwingen. Die Folge: Es gab weltweit Tote. Eine ziemlich dumme Idee. Ein anderer Trend war die Deo-Challenge. Dabei sprühen Jugendliche Deo auf ein Handtuch und drücken sich dieses anschließend auf das Gesicht. Wer die Inhaltsstoffe einatmet, kann einen Atemstillstand erleiden oder ein akutes Herzversagen bekommen – ebenfalls eine dumme Idee. Und jetzt sind es also die Nikotin-Zahnstocher. Zugegeben, sie wirken nicht so schlimm wie das Einatmen von Deoinhaltsstoffen. Dennoch sind sie gefährlich, da Nikotin süchtig macht. Gerade bei jungen Menschen kann das zu problematischem Suchtverhalten in der Zukunft führen. Es ist also auch keine gute Idee, an Nikotin-Zahnstochern herumzunuckeln. Nun ist es so: Kinder und Jugendliche sind nicht in allen Bereichen reif genug, um die Folgen ihrer Entscheidungen abzuschätzen. In der Regel wird dann auf die Eltern verwiesen. Die sollen sich mehr kümmern und stärker darauf achten, was ihre Kinder im Netz treiben. Das stimmt. Dennoch sollte es einmal ausgesprochen werden: Liebe Kinder und Jugendliche, hört bitte auf, solche dummen Trends zu erfinden und im Internet zu verbreiten. Ihr tut euch damit selbst einen Gefallen. Und uns auch.