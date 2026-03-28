Mehrere Wochen war das Bad in Grünstadt wegen einer Überprüfung geschlossen. Die Zeit haben die Stadtwerke genutzt, um das Bad zu verbessern. Was sich verändert.

Das Cabriobad Leiningerland (Cabalela) öffnet am Montag wieder nach seiner dreiwöchigen Revisionsphase. Die Zeit wurde genutzt, um das Areal neu zu gestalten: Mit dem „Woikeller“, einer Sauna mit Felsenlandschaft, Beleuchtung und zahlreichen Elementen rund um Wein sollen die Gäste mehr geboten bekommen, teilen die Stadtwerke Grünstadt mit. Neu ist außerdem die Öffnungszeit der Kasse: Obwohl das Schwimmbad täglich ab 8 Uhr besucht werden kann, ist die Kasse erst ab 9 Uhr besetzt. Vorher können Gäste den schnellen Check-in nutzen oder den Eintritt am Automaten im Eingangsbereich buchen. Allerdings geht das nur bargeldlos, so Lea Möschter, Sprecherin der Stadtwerke. Wie sie anfügt, sei es grundsätzlich in nächster Zeit möglich, dass die Kasse wegen personeller Umstellungen tagsüber unbesetzt sein kann.