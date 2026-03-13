Nachdem das Schwimmbad Cabalela nach einer möglichen mikrobiologische Auffälligkeit im Wasser geschlossen wurde, wurde umgehend am Dienstag, 3. März und Mittwoch, 4. März, eine erneute Wasserprobe durch ein externes Institut entnommen und im Labor untersucht. Das Ergebnis dieser Nachuntersuchung war laut einer Pressemitteilung ohne Befund. Warum genau die Probe, die zur Schließung führte, auffällig war, ist danach bislang unklar. Da die Sicherheit und Gesundheit der Gäste oberste Priorität habe, wurde, das Schwimmbad vorsichtshalber geschlossen. Dieses Vorgehen sei im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt abgesprochen. Das Bad öffnet nach der jährlichen Revision wieder am 30. März.