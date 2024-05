Die am Donnerstag bei einer Würge-Attacke verletzte Kirchheimerin und der mutmaßliche Täter haben ein gemeinsames Kind. Das haben Strafverfolger am Montag berichtet. Der 37-Jährige sitzt in Haft, sein Angriff gilt der Justiz derzeit als mutmaßlicher Mordversuch. Er soll „heimtückisch“ vorgegangen, der Frau also keine Chance auf Gegenwehr gelassen haben. Wem sie nach Ermittler-Erkenntnissen ihr Überleben verdankt und gegen wen sich ein weiterer Gewalt-Ausbruch ihres Ex-Partners nach seiner Festnahme gerichtet haben soll, steht im ausführlichen Bericht.