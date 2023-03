Der Abschluss der Bauarbeiten auf der Autobahn 6 zwischen Grünstadt und Wattenheim verzögert sich weiter. Wie die Autobahn GmbH auf Anfrage mitteilte, kann die fehlende Asphaltschicht erst aufgetragen werden, wenn es trocken ist und die Temperatur nicht unter dem Gefrierpunkt liegt. Seit Mai 2022 erneuert die Autobahn GmbH die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken auf gut drei Kilometern. Sie leitet den Verkehr auf vier schmalen Spuren auf der Richtungsfahrbahn Mannheim an der Baustelle vorbei. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis 1. Dezember 2022 abgeschlossen sein. Seit Monaten sind die gelben Markierungen, die den Weg an der Baustelle vorbei weisen sollen, verrutscht, zerfetzt oder ganz verschwunden. Nachdem die RHEINPFALZ am Rosenmontag über die Mängel berichtet hatte, teilte die Autobahn GmbH mit, dass Wetter, Streusalz und der Schneepflug den Markierungen zugesetzt hätten. Sie sollten Ende Februar erneuert werden. Bisher ist das nicht geschehen. Statt dessen wurden Schilder mit dem Hinweis „fehlende Fahrbahnmarkierung“ aufgestellt.