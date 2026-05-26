Aktuell kommt es in Grünstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, wie die Polizei mitteilt. Demnach täuschen unbekannte Personen am Telefon Notlagen von angeblichen Angehörigen vor, geben falsche Gewinnversprechen ab oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass diese teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Auch in Neustadt und Umgebung kommt es derzeit vermehrt zu den sogenannten „Schockanrufen“, wie die Polizei mitteilt. Die Betrüger „arbeiten“ sich also derzeit offenbar durch die Region. Es könne jeden treffen, so die Beamten in ihrer Mitteilung, die Täter agierten äußerst skrupellos. Wer den Verdacht habe, dass in seinem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte, solle umgehend die Polizei verständigen.