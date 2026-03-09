Schockanrufe und Enkeltrickmasche sind verbreitet – und oft erfolgreich. Das Präventionstheater Schifferstadt zeigte am Freitag in Kirrweiler, wie man sich wehren kann.

„Bist du der Kalli?“ „Ja.“ „Dann sind Sie ein Betrüger, denn ich habe gar keinen Enkel, der Kalli heißt.“ So oder so ähnlich kann man sich gegen einen Enkelbetrug am Telefon wehren. Die Spielszene aus dem Stück „(K)ein Enkel zu viel“ des Präventionstheaters Schifferstadt führte am Freitag vor, wie die Abwehr typischer Betrugsmaschen aussehen kann. Die betrügerischen Anrufe mit erfundenen Geschichten richten sich hauptsächlich an ältere Menschen und finden nahezu täglich in wechselnden Gebieten statt. Das Interesse an Informationen und Tipps zu richtigen Verhaltensweisen ist hoch.

Dazu hatte das Präventionstheater in das Dorfgemeinschaftshaus Edelhof in Kirrweile eingeladen – und es war bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund achtzig Menschen aus Kirrweiler und Umgebung sahen dem Schauspiel zu. Dargestellt wurden der Enkeltrick, der falsche Polizist, der Handwerker, der keiner ist, und der Schockanruf. Nach jeder Szene eines erfolgreichen Betrugs wird gezeigt, wie man besser hätte reagieren können. Die gleiche Szene wird wiederholt, die Ausgangssituation bleibt unverändert, doch der Ausgang ist ein anderer. Der Betrug konnte nicht vollendet werden, das Opfer wehrte sich erfolgreich.

Tipps der Polizei

Die spielerische Darstellung prägte sich besser ein, als nur belehrende Worte. Die jeweilige Szene wurde von Moderatorin und Zivilcouragetrainerin Andrea Barie aus Neuhofen erläutert und mit dem Rat der Polizei ergänzt. Die Mitglieder des Theaters hatten die Szenen selbst ausgearbeitet.

Die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Ludwigshafen gibt Informationen über die Vorgehensweisen der Betrüger, die sich in Grundzügen immer gleichen. Es werde in Telefonbüchern nach Menschen mit Vornamen gesucht, die zu einer anderen Zeit aktuell waren, zum Beispiel Hildegard, Inge, Werner und Kurt. Ein Indiz für Telefonanschlüsse älterer Menschen sind auch vierstellige Telefonnummern. Neuere Nummern sind länger. In den Gesprächen am Telefon wird immer mit der Unsicherheit oder der Angst der Angerufenen gespielt oder an deren Hilfswillen appelliert. Als Beispiel dienen die Angst vor Einbrüchen oder die in Not geratene Tochter. Häufig ist auch das Sprechen mit weinerlicher Stimme, die ein Erkennen beziehungsweise ein Nichterkennen des Anrufers verhindern soll. Das Beschreiben schrecklicher Ereignisse wie Unfälle mit Todesfolge erhöht den psychischen Druck und lässt die damit konfrontierten Anrufer nicht mehr klar denken. Laut Polizei wird immer mit einer Dringlichkeit zum Handeln argumentiert, sodass kaum Zeit für überlegtes Reagieren bleibt. Stimmen werden mit künstlicher Intelligenz verändert, Rufnummern auf dem Display müssen nicht stimmen. Im Gegensatz zu den Betrügern fordert die Polizei keine Herausgabe von Geld oder Wertsachen. Die Notrufnummer 110 wird niemals für Anrufe an Zivilpersonen genutzt. Um sicher zu sein, dass man tatsächlich mit einem Familienmitglied oder einer nahestehenden Person aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis spricht, rät die Polizei zur Verwendung von Codewörtern, die nur im engsten Kreis bekanntgegeben werden. Wem ein Anruf seltsam vorkommt oder wer sich unsicher ist, mit wem er spricht, soll auflegen und die Polizei oder die Familienmitglieder anrufen.

Gedankenstütze beim Telefon

Polizeihauptkommissar Patrick Zindel von der Polizeiinspektion Edenkoben sagt, dass es zurzeit in der Region ruhig sei und kaum Enkeltrick-Anrufe getätigt würden. Die betrügerischen Anrufe kämen jedoch in Wellen. „Dann sind die Komplizen in der Nähe, um das Geld oder die Wertsachen schnellstmöglich von den Betrugsopfern abzuholen und einzusammeln“, erklärt er. Es sei wichtig, immer die Polizei zu informieren, möglichst die Telefonnummer der Betrüger, die auf dem Display erscheint, zu melden. „Auch wenn die Nummern falsch sind, können wir zumindest eine Warnung an andere Menschen weitergeben.“

Die Polizei hat Aufsteller für Senioren herausgegeben, die neben dem Telefon platziert werden können. Dort sollen die wichtigen Nummern notiert werden, zum Beispiel vom Hausarzt, von der Polizei und Familienmitgliedern. Auf der Vorderseite stehen die richtigen Verhaltensweisen bei Schockanrufen und Enkeltricks.